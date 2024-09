Vídeo mostra apartamento em chamas após curto circuito em tomada

Curto circuito em uma tomada causou incêndio de grande proporção e destruiu o quarto de um apartamento, no final da manhã desta segunda-feira (23), no Residencial Busaneli, localizado no Jardim Campo Nobre, em Campo Grande.

Vídeo gravado por moradores do condomínio mostra fumaça saindo pela janela de um dos quartos, no 2º andar, enquanto a parede está bastante chamuscada.

No local estava uma mulher, de 28 anos, acompanhada dos dois filhos, de 1 e 3 anos. A moradora relatou que o incêndio começou na tomada. Ela só teve tempo de pegar as crianças e deixar o imóvel, que estava tomado por fumaça e fogo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas, que se concentraram apenas no quarto. Entretanto, o cômodo ficou destruído. Não há informações se a estrutura do edifício foi danificada.

