Homem fica preso às ferragens após colisão entre caminhões em Chapadão do Sul

Homem, de 28 anos, ficou ferido, na manhã desta segunda-feira (23), em Chapadão do Sul, distante 300 quilômetros de Campo Grande, após ficar presos entre as ferragens do caminhão em que ele estava como passageiro.

Conforme informações, um caminhão Mercedes Benz, carregado com materiais para construção, acabou colidindo na lateral de outro caminhão, no cruzamento da Avenida Santa Catarina com a Rua Paranaíba.

Apesar do forte impacto, os motoristas saíram ilesos do acidente. Entretanto, o passageiro ficou presos às ferragens e precisou ser socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros.

Os militares tiveram dificuldades para retirar a vítima do local, uma vez que ele reclama de dores na clavícula e joelho. Ele foi socorrido e encaminhado para o hospital municipal com suspeita de fratura.

