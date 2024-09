Prefeitura de Campo Grande lança Painel Digital de Árvores Urbanas

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), realizou o lançamento do Painel Público das Árvores Urbanas. A ferramenta foi apresentada nesta sexta-feira (20), durante o Encontro Municipal de Arborização Urbana, que acontece no Centro de Educação Ambiental Leonor Reginato Santini – CEA Polonês. O projeto utiliza o sistema Arbolink, iniciativa que visa modernizar a gestão ambiental da capital, oferecendo maior transparência e engajamento da população com a arborização urbana.

Em janeiro deste ano foi iniciada a fase de testes, sendo 2.089 árvores já vistoriadas com o apoio do programa, comprovando a eficácia do sistema no monitoramento das áreas verdes da cidade. A partir do lançamento oficial – realizado no dia 5 de junho – até hoje, foram abertos 410 processos de forma totalmente digital, reforçando a modernização da gestão ambiental. O link para acessar o painel com as informações das árvores vistoriadas é https://cg-painel-publico.arbolink.com.br/ .

Segundo a secretária municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, Kátia Sarturi, Campo Grande se alinha agora com grandes metrópoles globais como Londres, Singapura e Nova York, que investem em tecnologias verdes e digitais para melhorar a convivência urbana com o meio ambiente. “A tecnologia vai permitir uma maior transparência das informações e um envolvimento mais profundo da população com as árvores da cidade, além de promover a educação sobre a biodiversidade das florestas urbanas”, destacou.

Para a superintendente de Meio Ambiente da Semadur, Gisseli Giraldelli, o painel permitirá a estruturação e análise de dados de forma mais assertiva, otimizando o planejamento e manejo preventivo das árvores da cidade. “Isso contribuirá para evitar quedas de árvores e galhos, garantindo plantios mais seguros e promovendo a saúde pública e o equilíbrio ambiental da cidade”, concluiu.

A auditora fiscal de meio ambiente da Semadur, Silvia Rahe Pereira, comentou que o sistema apoiará na implementação de políticas públicas para o controle e cuidado das árvores já existentes, além de facilitar o planejamento de novos plantios. “Com o uso de ciência de dados, será possível tomar decisões mais eficazes, aumentando a qualidade e eficiência das nossas ações de manejo arbóreo”, afirmou.

A entrega do Painel Público das Árvores de Campo Grande, na semana em que se comemora o Dia Nacional da Árvore, simboliza o primeiro passo para um futuro mais sustentável e digital para a capital sul-mato-grossense, reafirmando o compromisso da Prefeitura Municipal com a preservação ambiental e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

