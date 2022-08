Homem é preso em flagrante acusado de matar idoso na Capital

Equipes da Polícia Civil prenderam na tarde de ontem (9), um homem de 37 anos, acusado de matar José Leocádio da Silva, de 73. O corpo da vítima foi encontrado no início da tarde de ontem sentado na cadeira, dentro de sua na rua Nefe Pael, região do bairro Nova Lima, extremo norte de Campo Grande. De acordo com a polícia, o acusado responderá pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

Em depoimento na Polícia Civil, o acusado relatou que a motivação do crime aconteceu após um desentendimento por causa de som alto. Interrogado na delegacia, o suspeito relatou que teria esganado a vítima e depois ateado fogo. Em seguida, tentou esconder o corpo da vítima.

Preso em flagrante, o homem foi encaminhado a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (depac), onde responderá pelos crimes de Homicídio qualificado por motivo fútil; Homicídio qualificado com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso; e Destruição, subtração ou ocultação de cadáver.

