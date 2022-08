Nova Lima: Idoso é encontrado morto com queimaduras pelo corpo

O aposentado José Leocardio da Silva, 72, foi encontrado morto por volta de 10h30, desta terça-feira (9), sentado na cadeira, dentro de sua casa na rua Nefe Pael, região do bairro Nova Lima, extremo norte de Campo Grande.

Segundo o filho da vítima, de 37 anos, o pai morava sozinho e que havia conversado com José no último domingo (7) e que todos dias visitava o pai durante a manhã. Hoje, quando ele resolveu visitar o pai, empurrou a porta da sala e encontrou o aposentado sentado na cadeira, no cômodo da sala, sem vida.

De acordo com as autoridades o idoso foi encontrado com queimaduras pelo corpo. Foram mobilizadas duas viaturas da Polícia Militar e uma da Polícia Civil. O caso deve ser registrado como morte a esclarecer. Acesse também: Operação da Policia Civil interdita prefeitura da Capital

Com informações do repórter Willian Leite