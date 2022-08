Recordista no tênis, Serena Williams anuncia aposentadoria

Em entrevista para a Vogue americana, a tenista Serena Williams, recordista de títulos e 23 vezes campeã no Grand Slam, anunciou que irá se aposentar das quadras.

Na verdade, segundo Serena, a palavra “aposentadoria”, não é muito agradável e nem a correta para a situação. “Estou aqui para dizer que estou evoluindo do tênis para outras coisas que são importantes para mim. Há alguns anos eu comecei, discretamente, uma firma de capital chamada Serena Ventures. Logo depois disso, comecei a minha família. Quero que essa família cresça”, disse para a revista.

A tenista ainda complementou que só de ouvir a palavra “aposentadoria” sente vontade de chorar e não fala sobre o assunto nem com o seu marido, apenas com a sua terapeuta. Mas que agora sentiu que a era hora de se afastar das quadras, já que ela e o seu marido, Alexis, desejam aumentar a família. Atualmente, o casal tem como filha apenas Olympia, de 5 anos.

Serena afirma que não queria ter que escolher entre o esporte e a família, mas nesse caso a escolha se tornou inevitável. “Não me leve a mal. Nunca quis escolher entre o tênis e a minha família. Não acho justo, se eu fosse um cara, não estaria escrevendo isso. Estaria jogando para vencer enquanto a minha esposa faz o trabalho árduo de aumentar a família”, disse.

A atleta não estipulou uma data para se retirar do esporte, mas é especulado que Serena jogue uma última vez no torneio US Open, que começa no fim de agosto.

