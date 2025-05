Homem é preso em Campo Grande por fabricar e vender whisky falso em casa de bairro residencial

Um homem de 31 anos, foi preso em flagrante na tarde dessa quinta-feira (15) por fabricar whisky falsificado em uma residência localizada na Rua Dr. Alfredo Aurélio de Castro, no Bairro Vila Eliane, em Campo Grande. A prisão foi realizada por agentes da Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo), após seis meses de investigação e denúncias anônimas.

Segundo o boletim de ocorrência, a equipe da Decon fazia campana em frente ao imóvel quando flagrou o suspeito saindo com um veículo BMW. Ao abordá-lo, os policiais encontraram no carro garrafas de bebidas alcoólicas e selos de autenticidade falsificados. A partir disso, os agentes entraram na residência e descobriram uma central de produção clandestina de whisky falso.

No local, o homem utilizava extratos e outros produtos não identificados para fabricar a bebida, que era posteriormente engarrafada com rótulos de marcas conhecidas e vendida como original. Os riscos à saúde dos consumidores são considerados altos, já que os ingredientes utilizados não seguem qualquer padrão de qualidade ou controle sanitário.

Durante a operação, além das garrafas e selos falsos, os policiais também apreenderam o carro BMW usado pelo suspeito, uma motocicleta Kawasaki, placas veiculares, relógios e celulares, itens que podem ter relação com a atividade criminosa.

O suspeito foi levado para a sede da Decon e o caso foi registrado como venda e armazenamento de mercadoria imprópria para consumo com embalagem irregular. A investigação continua para identificar possíveis compradores e outros envolvidos no esquema.

