Campo Grande oferece mais de 2,5 mil vagas de emprego nesta sexta-feira; maioria não exige experiência

A semana termina com 2.552 vagas de emprego abertas para candidatos de diferentes níveis de escolaridade. As oportunidades são voltadas ao preenchimento imediato e, em sua maioria, não exigem experiência profissional, o que amplia as chances de ingresso no mercado de trabalho para quem busca o primeiro emprego ou uma recolocação.

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) concentra a maior parte das vagas: são 1.856 oportunidades distribuídas entre diversas funções. Os destaques vão para:

– Operador de caixa – 137 vagas

– Auxiliar de serviços de alimentação – 190 vagas

– Atendente de lanchonete – 100 vagas

– Repositor de mercadorias – 72 vagas

– Auxiliar de limpeza – 115 vagas

– Auxiliar de linha de produção – 53 vagas

Do total de vagas ofertadas pela Funsat, 1.351 não exigem experiência anterior, facilitando o acesso ao mercado. Além disso, há 6 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcD). Os interessados devem se dirigir à sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória, das 7h às 17h, portando documento com foto e Carteira de Trabalho, que pode ser física ou digital. Para quem optar pela versão digital, é importante levar o celular carregado para acessar o aplicativo. A atualização cadastral é obrigatória para o atendimento.

Também é possível consultar as vagas e acompanhar processos seletivos por meio do aplicativo Sine Fácil, desde que o currículo esteja atualizado nos Postos de Atendimento do Ministério do Trabalho.

Já a Funtrab (Fundação Estadual do Trabalho) disponibiliza outras 696 vagas nesta sexta-feira. Algumas das principais funções com vagas disponíveis incluem:

– Operador de caixa – 26 vagas

– Auxiliar de limpeza – 47 vagas

– Costureira – 50 vagas

– Pedreiro – 34 vagas

– Auxiliar de linha de produção – 67 vagas

– Vendedor – 26 vagas

– Atendente de lanchonete – 20 vagas

– Motorista entregador – 42 vagas

– Soldador – 17 vagas

A Funtrab também oferece 53 vagas exclusivas para PcDs e 13 vagas de estágio. Para se candidatar, é necessário comparecer à sede da Funtrab, na Rua 13 de Maio, 2773 – Centro, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h, com RG, CPF e Carteira de Trabalho. No local, também é possível dar entrada no pedido de Seguro-Desemprego.

