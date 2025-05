Trabalhador rural morre após ser atingido por gancho durante acidente em fazenda de Bela Vista

Um trabalhador rural de 69 anos morreu após ser atingido violentamente no rosto por um gancho metálico durante um acidente de trabalho em uma fazenda no município de Bela Vista, a 324 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o proprietário da fazenda procurou a Delegacia de Polícia Civil da cidade para relatar o incidente fatal. Diante da gravidade do caso, o delegado de plantão se deslocou até a propriedade rural acompanhado por investigadores e peritos criminais.

No local, a equipe foi recebida por um colega da vítima, que presenciou o acidente e relatou os detalhes aos policiais. De acordo com o depoimento, ele e o trabalhador tentavam desatolar um pulverizador agrícola utilizando um trator e uma cinta de tração. Durante a tentativa de remoção do equipamento, o gancho que conectava a cinta ao pulverizador se soltou em razão do forte torque gerado pelo trator. O objeto metálico foi lançado com força e atingiu o rosto do idoso, que não resistiu aos ferimentos.

A equipe de perícia técnica realizou todos os levantamentos necessários no local para esclarecer as circunstâncias do acidente. O caso foi registrado na delegacia como morte decorrente de fato atípico, classificação utilizada para situações em que não há, a princípio, indícios de crime doloso ou culposo, mas que ainda necessitam de apuração.

A Polícia Civil investiga o caso, para esclarecer se todas as normas de segurança no ambiente de trabalho foram seguidas e se houve falha humana ou técnica na operação dos equipamentos agrícolas.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais