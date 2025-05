Operação contra rede nacional de comercialização de cédulas falsas cumpre mandados em MS

Três prisões preventivas de membros da associação criminosa interestadual foram cumpridas

Na manhã desta quinta-feira (15), a Operação Dark Cash foi deflagrada com o objetivo de desarticular uma associação criminosa de atuação interestadual que comercializa cédulas falsas sistematicamente.

A investigação é conduzida no estado de Goiás e apura o abastecimento de comércio local na cidade de Jataí. A operação teve início após de interceptação de remessas contendo R$ 5 mil em cédulas falsificadas com destino ao comércio do município. O esquema tinha braços, ou seja, atuações em outros estados, incluindo Mato Grosso do Sul.

No total foram cumpridos seis mandados nas cidades de Três Lagoas e na cidade Nitéroi, no Rio de Janeiro. Três deles foram de prisão preventiva e três de busca e apreensão. Também foi decretado o sequestro de bens, com o objetivo de ressarcir os danos causados e promover a descapitalização do grupo investigado.

A operação foi realizada pela Delegacia da Polícia Federal em Jataí com o apoio das Delegacias da Polícia Federal em Três Lagoas/MS e Niterói/RJ.

