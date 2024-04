Homem é preso após tentar matar homem em conveniência de posto de combustível na cidade de Naviraí

Foi identificado e preso nesta sexta-feira(26), o homem de 26 anos de idade que tentou matar C.F.L., de 39 anos, no dia 06 de abril em conveniência de posto de combustível no centro da cidade de Naviraí, há 380km de Capital. Além da prisão por tentativa de homicídio, o criminoso foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

A prisão foi realizada pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da 1ª Delegacia de Naviraí

O ocorrido

No dia do ocorrido, por volta das 01h15min, em um posto de combustível, a vítima estava com amigos quando em dado momento teria ido ao banheiro, no entanto ao chegar naquele local acabou se confundindo e quase entrou no banheiro feminino. Por esta razão se iniciou uma discussão entre a vítima e o autor, que o acusou de ir atrás da mulher dele.

Instantes depois, não satisfeito, o autor se aproximou por trás e desferiu um golpe com uma garrafa de bebida na cabeça da vítima, iniciando uma briga entre eles. Durante a desavença, o autor pegou uma arma branca e passou a desferir golpes contra a vítima, ferindo-a na região da barriga, punho, ombro, costas e cabeça, causando lesões corporais de natureza grave.

Em seguida a vítima foi socorrida e recebeu atendimento médico, inclusive, passou por intervenção cirúrgica, pois um dos golpes perfurou a cavidade abdominal e atingiu a parede gástrica. Durante as investigações, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do autor, além de busca e apreensão na residência dele, pois havia indícios de que ele também estaria comercializando drogas.

A prisão

No dia de hoje, equipes de policiais civis das Delegacias de Naviraí (1DP, DAM e REGIONAL) deram cumprimento aos mandados judiciais, capturando o autor. Na casa dele foram localizadas 255 gramas de maconha, bem como outros petrechos usados no tráfico de drogas, como balança eletrônica de precisão, razão pela qual, além da prisão preventiva pela tentativa de homicídio, ele também foi autuado em flagrante delito por tráfico de drogas.

