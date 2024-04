Agetran informa interdições para este fim de semana

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) alerta para as interdições no fim de semana. A orientação é para que os condutores e pedestres tenham atenção redobrada nesses locais de interdição e possam planejar outras rotas.

Confira as interdições:

Sábado, 27 de março

Local: Rua Indianápolis entre a Rua Nazaré e Rua Barbacena (Praça do Jardim Noroeste)

Horário: Das 15h até às 00h

Evento: Festa dos Povos Originários

Local: Av. Brasil Central entre a Av. Duque de Caxias e Rua Taquari

Horário: Das 07h até às 12h

Evento: Seletiva Para Amostra Brasileira de Foguetes (Mobfog 2024)

Local: Travessa Lydia Baís, 29 entre a Rua Quinze de Novembro e a Rua Sete de Setembro

Horário: Das 05h às 10h

Evento: Embarque dos Campistas- 27º Acampamento Sênior

Local: Igreja Batista Getsêmani, Rua Planaltina, 397 – Jardim São Conrado entre a Rua Sargento Jonas Sérgio de Oliveira e Rua Pampulha

Horário: Das 07h30 às 17h30

Evento: Ação Social – Caravana Missionária Setor Lagoa

Domingo, 28 de março

Local: Av. Marinha entre a Rua Penísula e Rua do Porto

Horário: Das 15h às 23h

Evento: Paquera na Avenida

Local: 01 faixa de estacionamento e 01 faixa de rolamento da Rua Euclides da Cunha x Rua Bahia

Horário: Das 06h às 11h

Evento: Poda De Árvores

Local: Rua Cristóvão Lechuga Luengo- Residencial Sóter (Pista da Direita para o desembarque das comunidades indígenas)

Horário: Das 08h às 19h

Evento: 17ª Edição dos Jogos Urbanos dos Povos Indígenas de Campo Grande 2024

Local: Rua Afonso Celso entre a Rua Artur Pires e Rua Francisco Chaves – Bairro Los Angeles

Horário: Das 13h às 19h

Evento: Domingo em Família

