Homem é preso após ser flagrado pelas câmeras furtando loja em Iguatemi

A Delegacia de Polícia Civil de Iguatemi-MS, prendeu, na manhã de sexta-feira, 31/05, um autor de furto qualificado por rompimento de obstáculo, ocorrido em um comércio varejista na cidade de Iguatemi. Após o comparecimento da vítima para registro da ocorrência e disponibilização do sistema de monitoramento de câmeras do estabelecimento comercial, os policiais civis iniciaram trabalho investigativo a fim de localizar o autor dos fatos.

O indivíduo já é conhecido do meio policial por furtos com rompimento de obstáculo, sendo inclusive preso a cerca de uma semana pela prática de crime patrimonial na cidade, sendo liberado pelo Poder Judiciário. Ele foi localizado e novamente preso, confessando a participação de outro autor que não foi localizado.

Denúncias para a Delegacia de Iguatemi podem ser feitas pelo número: (67) 3471-1372.

Com informações da Depac.

Leia Mais

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram