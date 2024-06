Quatro pessoas são presas por furto e receptação de fios de rede elétrica durante operação em Rio Brilhante

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Rio Brilhante e Seção de Investigações Gerais (SIG) de Dourados, após tomar conhecimento do crime de furto de fiação da rede elétrica ocorrido na Avenida Lourival Barbosa, deflagrou, na última quinta-feira, 30/05, uma operação destinada a prender em flagrante os responsáveis pelo delito e possíveis receptadores do material furtado.

No decorrer das diligências, a Polícia Militar obteve êxito em prender em flagrante um casal que, no momento da abordagem, ainda estavam com fios de rede elétrica e que já são conhecidos pela prática reiterada de crimes nesta cidade. No curso da investigação, em atuação conjunta e diligências ininterruptas, levantou-se dois locais que estavam recebendo e receptando o material retirado da fiação elétrica da cidade, sendo que os indivíduos responsáveis pelo local foram presos pelo delito de receptação.

Durante a operação, foram apreendidos, aproximadamente, 70kg de fios, arma de fogo, entorpecentes e diversos objetos de procedência duvidosa. Além disso, para corroborar a materialidade do delito, a Perícia Científica foi acionada para realizar vistoria em local de crime, uma vez que, em dos locais averiguados, encontrou-se vestígios recentes da queima de fios.

A Polícia Civil adverte que todos os esforços estão sendo adotados para a redução dos índices de crimes dessa natureza na cidade de Rio Brilhante, bem como orienta para que ninguém adquira produtos sem a devida procedência, fato que poderá ser enquadrado como crime de receptação, com pena de um a quatro anos de reclusão, ou , de três a 08 oito anos de reclusão, se praticado no exercício de atividade comercial.

A população pode denunciar e ajudar a polícia no combate ao crime.

Com informações da Depac.

