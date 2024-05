Polícia prende no Paraná, suspeito de homicídio em Iguatemi

A Polícia Civil cumpriu na tarde de quinta-feira (23) um mandado de prisão preventiva contra João Pereira de Oliveira, acusado de assassinar um jovem de 20 anos em Marechal Cândido Rondon, no Paraná. João é irmão de Clewerson Pereira de Oliveira, suspeito de matar a ex-companheira Aline Mayara Boni com tiros na cabeça em Iguatemi.

O crime ocorreu em abril deste ano. De acordo com as investigações, a vítima foi abordada por dois indivíduos encapuzados. Após uma breve discussão, a jovem foi baleada. Os agressores fugiram em uma motocicleta.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou atendimento à vítima, que foi levada para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois. Após o homicídio, João Pereira de Oliveira fugiu. Sua localização e prisão só foram possíveis graças à cooperação entre as polícias civis do Paraná e de Mato Grosso do Sul.

A investigação policial também aponta Clewerson Pereira de Oliveira como um dos suspeitos envolvidos no homicídio. Clewerson está preso desde 5 de maio pelo assassinato de Aline Mayara Boni.

Aline foi encontrada morta em sua casa no Bairro Waloszek Konrad, em Iguatemi, poucas horas depois de pedir ajuda aos vizinhos.

Não há registros de violência doméstica entre Aline e Clewerson, mas o delegado responsável pelo caso informou que Clewerson tem antecedentes criminais por furto e tráfico de drogas em Mato Grosso do Sul e no Paraná.

