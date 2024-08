Homem é preso após se mastubar próximo a mulheres na rua

Na noite de sábado(17), um homem foi preso por importunação sexual após ser flagrado se masturbando próximo às mulheres em uma via pública no bairro Santa Alice, na cidade de Paranaíba.

De acordo com informaçõies do site Ivinoticias, a polícia foi acionada por três mulheres que estavam na Rua Capitão Altino Lopes. Uma delas disse que percebeu o homem saía e entrava várias vezes em seu veículo.

Depois ele foi até uma construção abandonada e retornou sem roupas na parte de baixo, expondo a genitália. Ele também teria chegado a se masturbar no mkeio da rua.

A polícia realizou a abordagem no veículo do homem e ele estava com a bermuda abaixada até no meio das pernas e sem cuecas. O suspeito acabou sendo preso e encaminhado para a delegacia da cidade.

