Mulher é esfaqueada por outra mulher durante discussão em Costa Rica

Na manhã do último sábado (17), uma mulher, de 29 anos, foi esfaqueada durante briga com outra mulher, de 35 anos. O caso aconteceu em Costa Rica, a 330 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações, a briga teria começado após a mulher mais nova invadir a residência da outra mulher e quebrar os móveis. Em ato de defesa, a mulher mais velha teria pego uma faca e atingido a mais nova.

O ferimento foi superficial na axila e a mulher não precisou de atendimento médico. As duas foram detidas e encaminhadas para a delegacia da cidade.

