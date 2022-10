Homem é preso após invadir e furtar escola na Capital

Um homem de 29 anos foi preso na noite de ontem (5), por invadir, furtar e depredar a Escola Municipal Valdete Rosa da Silva, localizada no Jardim das Macaúbas, em Campo Grande. A instituição, que atende crianças e adolescentes foi completamente depredada e teve diversos objetos furtados.

Após o crime, o diretor da escola compareceu à sede da Derf (Delegacia Especializada de Roubos e Furtos) para apresentar imagens do circuito interno de segurança da unidade educacional, que captaram o momento da invasão.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Civil, por meio do Setor de Investigação da Derf identificou o suspeito que ao ser abordado confessou o crime e informou que vendeu os objetos em uma boca de fumo.

O homem indiciado pelo crime de furto e responderá em liberdade.

