Policiais apreendem mercadorias estrangeiras avaliadas em R$ 133 mil

Dois homens, de 37 e 41 anos, foram presos pelo Departamento de Operações de Fronteira (DOF), ontem (6), transportando mercadorias de origem estrangeira próximo à cidade de Dourados, a 239 quilômetros de Campo Grande. De acordo com os policiais, as mercadorias apreendidas foram avaliadas em mais de R$ 133 mil

De acordo com o registro policial, as apreensões aconteceram durante bloqueio policial próximo a Dourados. Em um primeiro veículo, de modelo Chevrolet Classic conduzido por um homem de 37 anos, foram encontrados vários pacotes de cigarro, aparelhos de telefone celular, patinetes, jogos de tapete veicular, carregadores de bateria, baterias, caixas de som, ventiladores, caixa de pilhas, fones de ouvido, aparelhos de barbear e garrafas térmicas sem a documentação de origem estrangeira. Os produtos, segundo a polícia, estão avaliados em R$ 37.620,00.

Logo em seguida, um outro veículo de modelo Hyundai HB20, conduzido pelo homem de 41 anos foi parado pelos policiais. No veículo, foram encontrados produtos de informática: placas de circuito integrado para computador, memórias DDR 4, memórias SSD, roteadores, antenas e uma placa de rede, que foram avaliados em R$ 96.260,00.

As mercadorias e condutores, foram encaminhados até a Receita Federal de Ponta Porã

