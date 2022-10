São Paulo enfrenta América em busca de “salvar” a temporada

O São Paulo enfrenta o América-MG na noite de hoje (6), às 19hrs, em Belo Horizonte, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Coelho quer se aproximar do G4, já o Tricolor busca salvar o ano de 2022 com uma vaga para Libertadores.

Hoje tem São Paulo! É #DiaDeTricolor! ⚽️ América-MG x São Paulo

🏟 Arena Independência

📍 Belo Horizonte (MG)

⏰ 20h

🏆 @Brasileirao 📺 SporTV e Premiere

O Tricolor tenta juntar os cacos após o frustrante vice da Copa Sul-Americana. O clube tem a difícil tarefa de retomar o foco e dar uma resposta ao torcedor que, diante de todas as situações nos últimos anos, sempre esteve presente. O clube é hoje 14º colocado com 37 pontos.

Já o América busca colar nos líderes do campeonatos e garantir uma vaga para a Libertadores. O Coelho, com 42 pontos, enfrenta seu algoz na Copa do Brasil em busca de manter o bom momento na competição de pontos corridos — apenas uma derrota nas últimas 11 rodadas.

As equipes se enfrentaram 3 vezes nessa temporada, com vantagem são paulina. Foram 2 vitórias para os paulistas e um empate, juntando Brasileiro e Copa do Brasil.

Prováveis escalações para América-MG x São Paulo

AMÉRICA-MG: Matheus Cavichioli; Patric, Maidana, Éder e Danilo Avelar; Lucas Kal, Juninho e Alê; Everaldo, Henrique Almeida e Felipe Azevedo. Técnico: Vagner Mancini.

SÃO PAULO: Felipe Alves; Igor Vinicius, Ferraresi (Miranda), Léo e Reinaldo; Pablo Maia; Alisson, Rodrigo Nestor e Patrick; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

