Aquaplanagem faz caminhão tombar na MS-276, próximo a Batayporã

Na tarde de ontem (05), um caminhão baú que carregava feijão tombou na MS-276 por causa de uma aquaplanagem. O acidente aconteceu entre a rotatória da MS-134 e o Posto Tigrão, em Batayporã, município localizado a 311 km de Campo Grande. O motorista não teve nenhum ferimento.

De acordo com a apuração do Jornal Nova, o condutor relatou que estava a caminho da cidade de Anaurilândia, quando passou por um trecho com muita água acumulada. Quando ocorreu a aquaplanagem, o motorista perdeu o controle da direção e o caminhão se moveu no sentido contrário, ocasionando o tombo. Ele conta que a chuva estava intensa no momento.

O motorista saiu ileso do acidente, mesmo com a força do impacto. O caminhão, com placa de Dourados, estava com carregamento de feijão que seria descarregado na cidade de Batayporã. O tombo foi fora da pista e não precisou interditar a rodovia.

*com informações do Jornal Nova

