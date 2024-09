Homem é preso após invadir casa e estuprar idosa no centro de Corumbá

Na madrugada do último sábado(7), a polícia prendeu um homem por estuprar uma senhora de 72 anos e invadir a residência dela no centro da cidade de Corumbá. O criminoso teria cortado a concertina, entrado na residência, estuprado e depois roubado o aparelho celular com a senha do banco da vítima.

Após o comunicado crime, a delegada Camilla Gerarde, responsável pela investigação, requisitou exames de local de crime (pericial e papiloscopia), bem como exame de corpo de delito da vítima.

No local, foi possível a coleta de todo tipo de vestígio material deixado, como sangue, possivelmente do autor, cabelo, roupas íntimas, entre outros. O homem foi localizdo dentro de um hotel localizado no centro da cidade com o celular da vítima e com a senha do banco da vítima escrita num papel.

O suspeito foi reconhecido pela vítima, em reconhecimento pessoal. Na delegacia, ele confessou os fatos e consentiu a coleta do seu material genético para exame de confronto. Ele foi preso em flagrante pelos crimes de estupro, roubo majorado pela restrição da liberdade da vítima, cárcere privado e ameaça. A prisão foi convertida em preventiva.

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.