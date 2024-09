Motociclista morre em colisão frontal com caminhonete na BR-163

Na noite do último domingo(8), ocorreu um acidente entre uma moticleta e uma caminhonete na BR-163 em Dourados. Conforme boletim e ocorrência, aconteceu uma colisão frontal da moto com o outro veículo.

A vítima que pilotava a moto foi identificada como Adriana Bueno de Lima, de 35 anos. O acidente foi no km 255 da BR-163, próximo ao trevo da Bandeira por volta das 18h.

A motocicleta que Adriana pilotava era estrangeira e estava na contramão da pista quando colidiu com a caminhonete Hilux. Um homem de 74 anos conduzia o outro veículo e retornava para casa em Naviraí com esposa e uma criança.

No boletim, o caso foi registrado como acidente com morte provocado pela própria vítima.

