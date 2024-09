Onda de calor faz Porto Murtinho ter sensação térmica de 50 °C nesta segunda-feira

A onda de calor que atinge Mato Grosso do Sul nos últimos dias tem feito os termômetros ultrapassarem os 40 °C em diversas cidades do Estado. Nesta segunda-feira (9), Porto Murtinho foi a cidade mais quente de MS com máxima de 41,6 °C e sensação térmica de 50°C.

De acordo com o meteorologista Natálio Abraao, outras cidades também registraram altas temperaturas, como Miranda (41,1 °C e sensação de 49 °C), Aquidauana (40,1 °C e sensação de 47 °C), distrito de Nhumirim, no Pantanal (40,3 °C com sensação de 47 °C) e Corumbá (39,9 °C com sensação de 47 °C).

Quanto á umidade relativa do ar, Porto Murtinho e Miranda continuam na liderança, registrando apenas 8%. Amambai, Nhumirim, Jardim e Costa Rica tiveram 9%.

Campo Grande registrou máxima de 37,3 °C, com sensação térmica de 44 °C. A meteorologia alerta que a população mantenha-se hidratada e evite exposição ao sol e atividades físicas ao ar livre.

