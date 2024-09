Fórum Internacional: Governo de MS defende agro sustentável e estratégias para impulsionar setor

O governador Eduardo Riedel participou da abertura do Fiap (Fórum Internacional da Agropecuária), que acontece nesta segunda-feira (9), em Cuiabá (MT). Durante o evento ele defendeu um agro sustentável, com ações que possam reduzir a distância do mercado global. Além disto citou a importância de definir um posicionamento estratégico do Brasil para o setor.

“Estamos aqui buscando respostas e entender a complexidade do setor e ao mesmo tempo formular um posicionamento estratégico do país, que nos levem a mesma direção, acredito que este é o propósito do Fiap. Assim cada vez mais diminua a distância entre aqui que somos e o mercado global”, descreveu o governador.

Riedel destacou que agro brasileiro já demonstrou a capacidade de produzir com sustentabilidade e que deve se posicionar diante de temas necessários. “Por exemplo não minimizar a questão da rastreabilidade, a discussão sobre as queimadas e desmatamento. Mato Grosso do Sul é um poucos estados brasileiros que tem incentivo a produção agropecuária na linha da sustentabilidade. No balanço de carbono e biodiversidade, o Estado tem feito o dever de casa. Tanto que propusemos ser carbono neutro em 2030”, completou.

O governador fez questão de elogiar a reunião entre o setor público e privado, que promove discussão sobre o futuro do agronegócio, tão importante para o Brasil e ao Estado. “Contem com Mato Grosso do Sul que é o irmão mais novo do Centro-Oeste, mais que cresce em uma taxa, que gera muitas oportunidades para nossa gente. Com uma agenda de investimentos em infraestrutura e logística”.

A abertura do evento também conta com a presença do ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, além dos governadores Helder Barbalho (Pará) e Mauro Mendes (Mato Grosso), que é anfitrião do encontro. A comitiva do Mato Grosso do Sul também tem a participação dos secretários Rodrigo Perez (Segov) e Jaime Verruck (Semadesc).

Mesa de discussões

Para discutir o futuro do setor agropecuário no Brasil, o Fiap (Fórum Internacional da Agropecuária) reúne os principais representantes da iniciativa privada e poder público, para avaliarem o cenário e os desafios para produção. O evento acontece em paralelo ao G20 Agro 2024, que neste ano é liderado pelo governo brasileiro.

O encontro ocorre em Cuiabá, com o objetivo de promover discussões profundas sobre o setor, tendo como temática “O Que o Mundo Espera do Agronegócio Brasileiro na Próxima Década”.

Na programação estão previstos fóruns de discussões para definição de políticas públicas e ações estratégicas, que possam lidar com os desafios globais. Assim como palestras sobre as oportunidades do futuro (agro), tecnologias e experiências no Brasil que servem de referência ao mundo, além de painéis específicos sobre soja, agricultura regenerativa, código florestal e preservação da vegetação, novos caminhos da pecuária, entre outros.

Com Agência de Notícias MS

