Homem é preso após ameaçar o próprio pai e quebrar tornozeleira eletrônica em Dourados

Um homem foi preso pela Polícia Militar após ameaçar o próprio pai e danificar a tornozeleira eletrônica que utilizava. O caso aconteceu nesta semana em uma residência da cidade e envolveu histórico de violência familiar e problemas com drogas.

De acordo com a vítima, o filho invadiu sua casa e fez ameaças, gerando temor por conta do histórico de uso de entorpecentes e de prática de artes marciais do acusado.

Após receber a denúncia, policiais localizaram o suspeito a poucas quadras da residência e efetuaram a prisão. Ele foi encaminhado, junto com o pai, para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foram realizados os procedimentos legais.

Segundo a polícia, o homem havia quebrado a tornozeleira eletrônica, o que agravou sua situação. Ele já respondia por outros crimes e, além da ameaça, foi autuado por dano ao equipamento de monitoramento.

O caso segue sob investigação.

