Professor universitário é preso por suspeita de estupro a criança de 4 anos em Dourados

Um professor doutor de 44 anos, que lecionava na Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), foi preso nesta sexta-feira (15) sob suspeita de estuprar uma criança de apenas 4 anos.

Conforme informações da Polícia civil, a prisão preventiva foi cumprida pela 1ª Delegacia de Polícia de Dourados, com apoio do NUCRIA (Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes) da Polícia Civil do Paraná, em Foz do Iguaçu (PR), onde o investigado foi localizado.

Segundo as investigações, o crime ocorreu dentro da residência do professor, vizinho da vítima. O homem teria atraído a criança para sua casa, sendo surpreendido pelos pais no momento do abuso. Além do flagrante, a polícia identificou que o suspeito gravava vídeos da criança antes do crime. O material foi encaminhado para perícia, que vai apurar se há indícios de outros delitos e possíveis novas vítimas.

Ainda conforme informações da polícia, após o crime, o professor deixou Dourados e se refugiou em Foz do Iguaçu. Com a decisão judicial de prisão preventiva deferida, equipes da Polícia Civil localizaram o suspeito em uma residência na área urbana da cidade paranaense. Durante a ação, foram apreendidos um notebook e um celular, que passarão por análise pericial.

A Polícia Civil informou que as investigações prosseguem para reunir novos elementos de prova e verificar se há outras vítimas.

