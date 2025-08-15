“Dá até orgulho”: População aprova melhorias feitas em reforma de USF

“Eu fiquei maravilhada com a reforma. A gente fica orgulhosa de como a unidade está hoje”, relata gona Maria Fátima Ignácio de Souza, de 74 anos, com um largo sorriso no rosto. Há 33 ela mora na região do Bairro Aero Rancho e utiliza os serviços prestados pela USF (Unidade de Saúde da Família) Dr. Sebastião Eloy Pereira, que recentemente passou por uma reforma completa, desde a sua inauguração.

Ela conta que já passou por inúmeros acompanhamentos no local e que sempre foi muito bem atendida pela equipe da unidade. “Essa doutora Jaqueline, que é quem me atende agora, é muito especial para mim; ela explica tudo bem certinho, a gente se sente à vontade para perguntar tudo”, completa.

O pintor João Batista, de 63 anos, concorda com a vizinha e lembra que há algum tempo a unidade precisava de uma nova pintura. “Temos que pintar as paredes a cada cinco anos, né?! E eu percebia essa necessidade, mas a reforma ficou muito melhor do que eu esperava”, comenta.

“Por ser SUS, a gente escuta muita gente reclamando, mas eu me surpreendi com a equipe e a estrutura daqui”, comenta Rafaela Gama, de 26 anos, e mãe do Antony de dois meses. Ela fez todo o pré-natal na unidade, enquanto ainda estava em reforma, e comenta que a nova estrutura física da USF trás segurança para o atendimento do pequeno.

“Está mais amplo e mais arejado, parece até que o atendimento está mais rápido, está funcionando melhor”, completa a telefonista Suely Ribas Mendes, de 21 anos, que também faz o acompanhamento de pré-natal na unidade. Grávida de sete meses do pequeno Arthur, ela fala sobre o acolhimento que recebe depois de ter vivido o trauma de um parto prematuro e a perca da primeira filha. “Faço acompanhamento a cada 15 dias, uma semana é com a enfermeira e na outra é com a médica”.

Fazendo o acompanhamento para a diabetes há 22 anos, dona Maria Ilma Rosa, de 56, também é paciente antiga da unidade. “Agora está tudo bem-organizado, bem melhor, mais bonito e confortável”, comenta com a felicidade estampada nos olhos de quem comemora uma conquista para toda a comunidade.

Histórico da unidade

A USF Aero Rancho foi inaugurada está dentro do Complexo de saúde do bairro, que compreende também o Centro Regional de Saúde, Base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e o Centro de Atenção Psicossocial.

Todo o complexo está em obras desde junho de 2024, tendo sido finalizada a primeira etapa, que é a reforma da unidade básica, em junho deste ano. Anteriormente a essa obra, a única realizada na unidade data de 10 anos, mas não chegou a ser concluída.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram