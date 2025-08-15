Corpo de homem desaparecido há cinco dias é encontrado no Rio Verde, em Água Clara

Após cinco dias de buscas, o Corpo de Bombeiros localizou, na manhã desta quinta-feira (14 de agosto de 2025), o corpo de um homem identificado apenas como Dalton, que havia desaparecido no último domingo (10) ao ser levado pela correnteza do Rio Verde, em Água Clara, a 193 quilômetros de Campo Grande.

O corpo foi encontrado a cerca de dois quilômetros do ponto onde ocorreu o afogamento, nas proximidades da Fazenda Guavira, local onde Dalton trabalhava e morava. Segundo os bombeiros, o resgate foi feito em uma área de difícil acesso, com vegetação fechada e correnteza moderada.

No dia do incidente, por volta das 14h, testemunhas contaram que Dalton estava boiando de costas pelo rio e desapareceu de vista após fazer uma curva. Apesar de não terem visto o momento exato do afogamento, o sumiço imediato despertou a preocupação dos presentes.

Familiares chegaram a acreditar que ele pudesse ter conseguido sair da água e se perdido na mata, hipótese que motivou buscas também em áreas terrestres.

Desde domingo (10), as equipes do Corpo de Bombeiros percorreram o rio em barcos e realizaram mergulhos em pontos estratégicos. As buscas foram intensificadas nos últimos dias, até que, nesta quinta-feira, o corpo foi encontrado e retirado da água.

O acesso ao local do afogamento fica à esquerda da BR-262, logo após a Ponte Odonaldo Lázaro Dutra, um ponto conhecido por banhistas, mas que já registrou outros casos de afogamento nos últimos anos.

O corpo de Dalton foi encaminhado para exame necroscópico, e a Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente.

