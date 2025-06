Homem é morto pelo próprio filho durante surto psicótico em Campo Grande

Um crime abalou os moradores do bairro Maria Aparecida Pedrossian, região leste de Campo Grande, na noite de quinta-feira (26). Hugo Abel Heyn, de 53 anos, foi brutalmente assassinado pelo próprio filho, de 35 anos, que sofre de esquizofrenia e, segundo a polícia, teve um surto psicótico.

De acordo com o boletim de ocorrência, Hugo estava deitado em sua cama quando foi atacado. O filho estava muito agitado e agressivo, fazendo ameaças à família. Em um momento de tensão, ele se virou para o pai e disse: “E você, o que está olhando? Eu ainda vou fazer pedacinhos de você.” A vítima riu da ameaça, o que irritou ainda mais o autor, que respondeu: “Tá duvidando? Vou fazer agora.”

A mãe do autor, que também é esposa da vítima, presenciou toda a cena. Ela tentou impedir a tragédia trancando a porta do quarto onde Hugo estava, mas o filho arrombou a entrada e avançou com uma faca. O pai foi atingido várias vezes no tórax e nos braços. Mesmo depois de cair no chão, Hugo ainda foi agredido com chutes na cabeça.

Ainda de acordo com o registro policial, desesperada, a mulher correu até a casa de familiares que moram perto para pedir ajuda. Quando retornou, o marido já estava morto e o filho havia fugido.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas quando chegou ao local, Hugo já estava sem vida. A perícia foi chamada e o local do crime foi preservado pela Polícia Militar.

Durante a madrugada, equipes do Tático da PM fizeram buscas pela região, mas o autor ainda não foi encontrado. O caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil na Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

As investigações continuam, e a polícia segue em busca do suspeito.

