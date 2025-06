Homem invade condomínio e furta bicicleta e capacetes em Campo Grande

Um homem invadiu o Condomínio Bela Vista, no Bairro Rita Vieira, em Campo Grande, e furtou uma bicicleta e capacetes durante a madrugada da última segunda-feira (23). O caso foi registrado na Depac Centro (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) como furto qualificado com rompimento de obstáculo.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito pulou o muro lateral do condomínio por volta da 1h37 da manhã e teve acesso ao estacionamento, onde as bicicletas estavam presas.

Uma das vítimas, de 34 anos, contou à polícia que deixou a bicicleta trancada com cadeado em sua vaga, junto com uma cadeirinha infantil de cor rosa. No dia seguinte, percebeu que o conjunto havia sido levado. “Conseguimos o vídeo dele no estacionamento. Ele invade o condomínio pelo muro e foge com a bicicleta”, disse.

As câmeras de segurança do local registraram toda a ação. Nas imagens, é possível ver o homem pulando o muro, andando entre os carros e saindo com os objetos furtados.

A administração do condomínio informou que o sistema de monitoramento gravou toda a movimentação e que as imagens já estão à disposição da Polícia Civil, que investiga o caso. Até o momento, o suspeito não foi identificado.

