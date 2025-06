Motorista sem CNH acaba preso após fugir de abordagem e colidir com placa em Água Clara

Home utilizava carro roubado e comparsa também foi preso em outro momento

Na última quarta-feira (25), um homem de 29 anos foi preso após fugir da polícia e colidir com uma placa de trânsito em Água Clara. Ele tentou fugir a pé da polícia e o veículo foi recuperado. Um outro indíviduo de 31 anos que dirigia um carro e seguia viagem junto dele, também foi preso.

Os policiais faziam fiscalização BR-262, quando avistaram os dois veículos, um Ford/Ka e um Fiat/Cronos, seguindo juntos na rodovia. Foi dada ordem de parada ao Ford/Ka, mas o condutor não obedeceu e iniciou fuga.

A perseguição foi iniciada e o homem seguiu em alta velocidade entrando no perímetro urbano de Água Clara. Durante a fuga o homem colidiu com uma placa de sinalização de trânsito.

O homem, de 29 anos, não possuía CNH e disse que levaria o carro, que possuía registro de furto, desde o último dia 14 em São Paulo, para uma cidade do estado que não se lembrava o nome.

Também foi iniciada buscas pela localização do motorista do Fiat Cronos, que seguia viagem junto com o homem preso. O carro foi encontrado abandonado aberto, mas sem as chaves.

Foi solicitado apoio da Polícia Civil e Militar para localizar o suspeito. Os policiais civis encontraram um homem, de 31 anos, próximo ao local. Em fiscalização, foi encontrada a chave do Fiat Cronos no bolso do suspeito.

Ele confessou que acompanhava o outro motorista durante a viagem e também deixaria o veículo, que é de propriedade de uma locadora, em um local combinado.

Os dois presos já possuíam antecedentes criminais por tráfico de drogas, associação ao tráfico, furto, roubo e lesão corporal. Eles foram entregues à Polícia Civil em Água Clara (MS).

A prisão e abordagem na BR foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

