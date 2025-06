Caminhonete bate em poste e deixa criança ferida em Três Lagoas

Um grave acidente envolvendo uma caminhonete Ram Rampage deixou uma criança ferida na noite dessa quarta-feira (26), em Três Lagoas, cidade a 327 quilômetros de Campo Grande. A batida aconteceu por volta das 19h, na Avenida Jamil Jorge Salomão, logo após a rotatória do Condomínio Villa Dumont.

Com a força do impacto, a caminhonete atingiu um poste, que foi arrancado do solo e ficou completamente destruído. A estrutura caiu sobre a pista, que precisou ser parcialmente interditada. A concessionária responsável pela energia elétrica foi acionada para fazer os reparos.

De acordo com informações do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros, a caminhonete seguia em direção ao Balneário Municipal quando perdeu o controle e bateu. A frente do veículo ficou destruída, o motor foi atingido, parte da suspensão foi arrancada e todos os airbags foram acionados.

Dentro do carro estavam duas mulheres e duas crianças. Duas das vítimas foram levadas ao hospital por pessoas que passavam pelo local. Uma mulher e uma criança foram socorridas pela equipe dos bombeiros.

A criança sofreu fratura em um dos braços e a mulher estava com dores na cabeça e pelo corpo. Ambas foram encaminhadas ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora.

As causas do acidente ainda não foram confirmadas e serão investigadas.

