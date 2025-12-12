Homem é morto a tiros por trio armado; um dos suspeitos usava máscara de “Pânico” em Três Lagoas

Weslei Lima Souto, de 30 anos, foi morto a tiros no final da tarde desta quinta-feira (11) após ser surpreendido por três homens armados em uma conveniência no bairro Vila Verde, em Três Lagoas, a 327 quilômetros de Campo Grande. O ataque, que durou apenas alguns segundos, foi registrado por câmeras de segurança instaladas na região.

De acordo com as imagens, Weslei chegou ao comércio pilotando uma Honda Biz, estacionou o veículo e caminhou em direção à entrada da conveniência. Pouco depois, um Hyundai HB20 parou próximo ao local. Três suspeitos desceram do carro já armados e seguiram diretamente em direção à vítima.

A ação chamou atenção das equipes de segurança pelo uso de uma máscara do personagem Ghostface, da franquia de terror “Pânico”, por um dos atiradores. O acessório, famoso pelo rosto branco alongado, é frequentemente associado ao agressor anônimo que surpreende as vítimas nos filmes. Investigadores destacaram que a máscara aparece com nitidez nas gravações, o que pode ajudar a contextualizar a dinâmica do ataque, além de trazer um elemento simbólico marcante para o crime.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o trio cerca Weslei e realiza diversos disparos. Após o ataque, os homens correram de volta ao HB20 e fugiram. Moradores das proximidades ouviram os tiros e acionaram as equipes de emergência.

Quando o resgate chegou ao local, Weslei já estava sem vida. A Polícia Militar isolou a área até a chegada da Polícia Civil e da perícia, que recolheram vestígios e analisaram as imagens da região. Agentes também ouviram relatos de pessoas que passavam pela rua no momento do crime.

A Polícia Civil investiga a motivação do ataque e trabalha para identificar os três homens que aparecem nas gravações. As equipes rastreiam o trajeto do HB20 e cruzam dados com outras câmeras de monitoramento da região para mapear a rota de fuga. O caso segue em investigação e deve avançar com o apoio das imagens obtidas no local.

