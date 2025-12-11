Motociclista morre após colisão contra carreta em Três Lagoas

Homem bateu no veículo que estava estacionado

Nesta quinta-feira (11), um motociclista identificado como Edetrude de Almeida Junior morreu após colidir em uma carreta tritrem que estava estacionada em Três Lagoas.

Segundo o RCN67, Edetrude trafegava na moto pela Avenida Baldomero Leituga quando fez uma conversão para acessar a Rua Oscar Guimarães, mas logo em seguida colidiu contra a carreta.

O Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados para a ocorrência, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A PM (Polícia Militar), Polícia Civil e Perícia Técnica também estiveram no local.

