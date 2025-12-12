Funsat encerra a semana com 1,2 mil vagas ofertadas nesta sexta-feira (12)

Em horário especial, a Funsat (Fundação Social do Trabalho) realiza atendimento nesta sexta-feira (12), das 7h às 12h, na sede da Agência de Empregos. Na data, estão disponíveis 1.228 vagas de trabalho, distribuídas entre 149 profissões, ofertadas por 172 empresas de Campo Grande.

Do total, 377 vagas exigem qualificação técnica específica, enquanto 851 oportunidades são de perfil aberto, ou seja, não exigem experiência prévia para participação nas entrevistas.

Entre as vagas disponíveis estão: auxiliar administrativo (7), atendente de frios e laticínios (4), auxiliar de escritório (3), auxiliar nos serviços de alimentação (47), frentista (5), operador de caixa (161) e operador de telemarketing ativo (40).

No quadro geral, também há destaque para açougueiro (18), ajudante de carga e descarga (33), assistente de vendas (4), atendente de farmácia balconista (14), auxiliar de linha de produção (53), cumim (3), fiscal de prevenção de perdas (28), jardineiro (3) e 86 vagas para repositor de mercadorias.

Para o público PCD (Pessoa com Deficiência), estão disponíveis três vagas exclusivas: duas para auxiliar de limpeza e uma para auxiliar administrativo.

Já para quem busca oportunidade de trabalho temporário, a Funsat intermedia 46 vagas, com destaque para funções como ajudante de carga e descarga, auxiliar de churrasqueiro, auxiliar de estoque, auxiliar de limpeza, classificador de grãos, passador de roupas em geral e soldador.

As oportunidades atualizadas podem ser acompanhadas pelas redes sociais da Funsat, no Instagram (@funsat.cg) e no Facebook (Funsatcampograndems). Para dúvidas ou informações, o telefone de contato é (67) 4042-0585, ramal 5837.

A lista completa das vagas ativas pode ser consultada no Painel Municipal da Empregabilidade, disponível no site da Prefeitura de Campo Grande.

