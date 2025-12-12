Motociclista morre após atingir capivara e ser atropelada por caminhão na BR-262, em Campo Grande

Uma motociclista, ainda não identificada, morreu ao fim da noite desta quinta-feira (11) após atingir uma capivara, cair na pista e ser atropelada por um caminhão na BR-262, no trecho da saída para São Paulo, em Campo Grande. O acidente ocorreu no rodoanel, próximo a um posto de combustíveis e nas proximidades do aterro sanitário.

Informações preliminares apontam que a mulher seguia de moto pela rodovia quando se deparou com o animal na pista. Ao colidir com a capivara, ela caiu sobre o asfalto. Um caminhão que trafegava logo atrás não conseguiu desviar ou frear a tempo, resultando no atropelamento. A dinâmica ainda é extraoficial e será confirmada pelas autoridades.

Motoristas que passavam pelo local acionaram equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), do Corpo de Bombeiros e da polícia. A motociclista, porém, já estava sem vida quando o socorro chegou. Não há, até o momento, informações sobre a identidade da vítima nem sobre o estado de saúde do caminhoneiro envolvido no acidente.

O trânsito foi interrompido no trecho até que o corpo e os veículos fossem removidos, o que provocou lentidão na rodovia durante a madrugada. O caso será registrado e investigado, e novas informações serão divulgadas assim que confirmadas pelas autoridades competentes.

