Homem é morto a tiros em frente a padaria no Parque do Sol em, Campo Grande

Marco Aurélio de Oliveira, de 47 anos, foi morto a tiros na noite dessa terça-feira (11) em frente a uma padaria localizada na Rua Manoel Macedo Falcão, esquina com a Rua Durando Pereira, no Bairro Parque do Sol, em Campo Grande. O crime aconteceu por volta das 19h30 e, segundo uma familiar da vítima, pode ter sido motivado por vingança.

De acordo com o boletim de ocorrência, Marco Aurélio foi atingido por três disparos, dois no rosto e um nas costas, e não resistiu aos ferimentos antes da chegada do socorro. Populares acionaram o Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) após perceberem o homem caído e com sangramento intenso. Quando os policiais chegaram, ele ainda apresentava sinais vitais, mas o óbito foi confirmado logo em seguida pela equipe do Corpo de Bombeiros.

Durante as investigações iniciais, uma prima relatou que a vítima havia se envolvido em uma briga na sexta-feira anterior, quando esfaqueou um homem. A mulher acredita que o homicídio tenha sido uma represália a esse episódio, embora não soubesse identificar a pessoa ferida na ocasião. Outra testemunha que estava no local ajudou os policiais a isolar a área e repassar informações sobre o momento do crime.

A perícia criminal realizou o levantamento técnico e recolheu vestígios que poderão auxiliar na identificação do autor dos disparos. O corpo de Marco Aurélio, que era morador do Jardim Noroeste e natural de Campo Grande, foi encaminhado ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) para exame necroscópico. O caso foi registrado como homicídio simples na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol, e a Polícia Civil investiga o paradeiro do atirador e a motivação do crime.

