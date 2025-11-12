Sol dá lugar ao aumento de nuvens em MS ao longo desta quarta-feira

Tempo permanece firme pela manhã, mas nebulosidade cresce ao longo do dia; ventos podem chegar a 60km/h em algumas regiões

A quarta-feira (12) começa com tempo firme e presença de sol em grande parte de Mato Grosso do Sul, mas ao longo do dia deve haver aumento gradual da nebulosidade, especialmente nas regiões sul e central do Estado.

As condições atmosféricas ficam mais instáveis no decorrer do período, antecipando o avanço de áreas de chuva previstas para os próximos dias. Os ventos sopram entre os quadrantes leste e norte, com rajadas que podem atingir 60 km/h em pontos isolados.

As temperaturas seguem elevadas, variando entre 20°C e 22°C nas mínimas e até 33°C nas máximas nas regiões sul, cone-sul e Grande Dourados. No Pantanal e sudoeste, os termômetros oscilam de 23°C a 33°C, enquanto no leste, bolsão e norte, as máximas podem chegar a 35°C.

Em Campo Grande, a previsão indica mínimas entre 21°C e 24°C e máximas próximas de 33°C, com aumento de nuvens e ventos moderados ao longo do dia.

