Mulher é agredida após cobrar conserto de carro emprestado, em Dourados

Na manhã desta terça-feira (11) uma mulher foi até a delegacia registrar um caso de lesão corporal dolosa após relatar ter sido agredida por um conhecido. O caso aconteceu no Residencial Greenville II, em Dourados, cidade distante 230 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do Boletem de Ocorrência, a vítima conheceu o homem através de uma amiga. Ainda segundo ela, o suspeito compre pena em regime semiaberto na cidade e pediu o carro dela emprestado. Durante o uso do veículo, ele colidiu contra um poste.

Embora diversas tentativas de ressarcimento, o homem se recusou a se responsabilizar pelo conserto dos danos. Diante disso, ele passou a ameaçá-la, aforma do que “a arrebentaria” caso ela continuasse com cobranças. Em determinado momento, ele teria dito que sua mãe, moradora do mesmo bairro, atearia fogo na casa da vítima.

Com o objetivo de tentar resolver a situação, a comunicante foi até a casa da mãe do suspeito, mas o homem passou a agredi-la com empurrões. Ele e chegou a prensar sua perna e seu pulso contra o portão da casa. A vítima sofreu lesões e manifestou temor por sua segurança e dos seus filhos.

O caso será investigado pela Polícia Civil.