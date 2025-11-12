Funsat realiza evento do Novembro Azul com oportunidades em 182 empresas

A manhã desta quarta-feira (12) será marcada por conscientização e oportunidades de emprego. A Funsat (Fundação Social do Trabalho) realiza o Emprega CG – Novembro Azul, com 350 vagas de contratação imediata, reunindo dez empresas em um mutirão de seleção e orientação sobre a saúde do homem.

O evento acontece das 8h às 12h, no piso térreo da Funsat (Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória). Participam desta edição Comper, Fort Atacadista, Odontoclinic, Assaí Atacadista, Brilhar, Tahto, Grupo Mais Farmácias, Atacadão, Águas Guariroba e Novatec, todas com recrutadores no local realizando entrevistas com encaminhamento da equipe da Fundação.

A seleção abrange 31 funções, incluindo vendedor interno, repositor, fiscal de prevenção de perdas, técnico de instalação em fibra óptica, operador de caixa, motorista entregador, estoquista, auxiliar de RH, atendente de açougue e de frios, auxiliar de produção, auxiliar de limpeza, atendente de loja, recepcionista, leiturista, coletor, jardineiro, porteiro, frentista, açougueiro e vagas para Jovem Aprendiz.

Além das entrevistas, agentes da Funsat e colaboradores das empresas parceiras irão distribuir materiais informativos e orientações sobre a prevenção do câncer de próstata, principal foco da campanha Novembro Azul. A doença registra, no Brasil, cerca de 72 mil novos casos e 16 mil óbitos por ano.

De fevereiro a novembro de 2025, o programa Emprega CG já encaminhou quatro mil pessoas para vagas de trabalho e promoveu 74 eventos, sendo 44 deles fora da região central da Capital.

Painel geral mantém 1.252 vagas abertas

O atendimento regular da Funsat segue até as 17h, com 1.252 vagas disponíveis, registradas por 182 empresas da Capital, abrangendo 148 funções diferentes.

Entre as oportunidades sem exigência de experiência prévia, na modalidade “perfil aberto”, estão 829 vagas, com destaque para ajudante de eletricista, alimentador de linha de produção, auxiliar de confecção, auxiliar de pedreiro, camareira de hotel, costureira, estoquista e operador de caixa.

Com exigência técnica, o painel apresenta 424 vagas em diversas áreas, incluindo analista de RH, assistente bilíngue, auxiliar financeiro, chefe de cozinha, fonoaudiólogo, governanta, mecânico de motor a diesel, perito contábil, pizzaiolo, serralheiro e supervisor administrativo.

Há ainda 50 oportunidades exclusivas para PCD (pessoas com deficiência): auxiliar de confecção (40), empacotador à mão (5), auxiliar de limpeza (3) e auxiliar administrativo (2). O atendimento específico é feito no Guichê 1 da Agência.

Mais informações podem ser acompanhadas pelas redes sociais oficiais da Funsat:

Instagram: @funsat.cg

Facebook: Funsat Campo Grande MS

Contato: (67) 4042-0585 – Ramais 5837 / 5841

Painel completo de vagas: disponível no site da Prefeitura de Campo Grande https://www.campogrande.ms.gov.br/funsat/sec-artigos/vagas-ofertadas