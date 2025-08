Homem é morto a tiros em Dourados e polícia investiga se vítima foi confundida com amigo ameaçado

A Polícia Civil de Dourados, cidade a 228 quilômetros de Campo Grande, investiga se o assassinato de Fabrício de Souza dos Santos, de 28 anos, foi cometido por engano na noite desse domingo (4). Conhecido como “Graxa”, Fabrício foi baleado na região do Bosque do Canaã I e morreu horas depois no Hospital da Vida. A principal suspeita é de que ele tenha sido confundido com um amigo que estaria sendo ameaçado.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Fabrício saiu de casa por volta das 17h acompanhado de Kaio Rondinei Rafael de Jesus, que pilotava uma motocicleta Honda Biz branca. Pouco depois das 19h, a irmã de Fabrício recebeu uma ligação informando que ele havia sido baleado nas proximidades de um supermercado. O Samu foi acionado, e a vítima foi levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos, tendo a morte confirmada às 20h50.

Conforme relatos feitos à família, o alvo do ataque seria Kaio, que mais cedo teria se envolvido em uma briga com a ex-companheira. A discussão resultou em um chamado à polícia e, segundo apurado, teria motivado represálias por parte de familiares da jovem.

Testemunhas relataram que Patrick Felipe de Souza Gates, por ciúmes, teria ido até a residência onde Kaio e Fabrício estavam e feito ameaças. Uma prima de Kaio contou que Patrick acusava os dois de estarem se envolvendo com sua namorada, o que teria alimentado o clima de tensão horas antes do homicídio.

Após o crime, Patrick se apresentou espontaneamente na delegacia, acompanhado de uma advogada, e confessou ter matado Fabrício. Contra ele já havia um mandado de prisão em aberto, que foi imediatamente cumprido.

Mesmo ferido, Fabrício ainda tentou escapar pilotando uma motocicleta Honda CG Titan vermelha, mas caiu na Rua Ponta Porã. Chegou a tentar se levantar, mas desabou novamente e permaneceu no local até a chegada do socorro. A moto usada por ele foi apreendida e apresentava sinais de adulteração na numeração do motor.

A perícia não conseguiu identificar o calibre da arma utilizada no assassinato, já que o local exato onde os disparos ocorreram ainda não foi determinado.

O paradeiro de Kaio é incerto. Informações não confirmadas indicam que ele teria fugido para a cidade de Rio Brilhante, conforme relatado por sua mãe a pessoas próximas. A Polícia Civil segue com as investigações para apurar a motivação do crime e confirmar se Fabrício realmente foi executado por engano.

