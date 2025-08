Segunda-feira começa com chuva e alerta de tempestade em mais de 50 cidades de MS

A semana começou com tempo fechado e instabilidade climática em Mato Grosso do Sul. Nesta segunda-feira (4), Campo Grande amanheceu com chuva e céu nublado, e o dia deve seguir sob condições adversas, segundo previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). O alerta emitido pelo órgão é de perigo potencial para tempestades e vale até as 23h59 de hoje, abrangendo mais de 50 municípios do Estado, incluindo regiões como Dourados, Corumbá, Ponta Porã, Iguatemi e a própria Capital.

De acordo com o Inmet, há possibilidade de chuvas de até 50 milímetros por dia, ventos entre 40 e 60 km/h e queda de granizo. As condições atmosféricas instáveis são resultado da passagem de uma frente fria, aliada ao transporte de ar quente e úmido, além da atuação de áreas de baixa pressão, conforme explica o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS).

Os maiores acumulados de chuva são esperados para as regiões sul, sudoeste e sudeste do Estado, com volumes podendo ultrapassar os 30 mm em apenas 24 horas. Em Campo Grande, o volume de precipitação registrado até as 5h desta segunda-feira foi de 8,4 mm, e os termômetros variam entre 16°C e 30°C.

Já no município de Mundo Novo, distante 463 quilômetros da Capital, a madrugada foi marcada pelo maior índice de chuvas no Estado: 33,4 mm, segundo dados do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais). Apesar do volume expressivo, os ventos foram considerados fracos.

Outras cidades também registraram volumes significativos durante a madrugada e o início da manhã:

Dourados: 16,8 mm

Maracaju: 15,4 mm

Ivinhema: 9,4 mm

Ponta Porã: 7,2 mm

Bela Vista: 4,8 mm

Dois Irmãos do Buriti: 6,8 mm

Corguinho: 4,6 mm

Aquidauana: 3 mm

O alerta do Inmet ainda destaca a possibilidade de queda de energia elétrica, galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. A recomendação é que a população evite se abrigar sob árvores durante ventanias, mantenha distância de redes elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou árvores altas.

Para os próximos dias, a tendência é de continuidade das temperaturas mais amenas, especialmente nas manhãs, devido à entrada da massa de ar frio que acompanha a frente. A orientação é para que moradores fiquem atentos aos avisos emitidos por órgãos oficiais e adotem medidas preventivas durante o período de instabilidade.

