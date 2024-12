Homem é morto a paulada no Bairro Coronel Antonino

Um homem de aproximadamente 30 anos, que não teve a identidade não foi divulgada, foi encontrado morto na madrugada desta segunda-feira (16) no Bairro Coronel Antonino, em Campo Grande. O crime aconteceu na Rua Maria Nagib Budib.

Segundo informações preliminares, a vítima estava em casa e, possivelmente, dormindo, já que não apresentava marcas de defesa. Ele foi atingido por uma única paulada na cabeça e não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a perícia, não há indícios de luta corporal, indicando que o golpe foi desferido de forma repentina. A polícia já possui um suspeito do crime, mas até o momento nenhum suspeito foi preso.

O homem residia com outra pessoa, mas no momento do crime estava sozinho na residência. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e está sob investigação pelas autoridades.

