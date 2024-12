Céu limpo, calor e temperaturas elevadas marcam o início da semana em Mato Grosso do Sul

A semana começa com céu limpo e altas temperaturas em Mato Grosso do Sul. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o calor volta a predominar em todas as regiões do Estado nesta segunda-feira (16). Em Campo Grande, a segunda-feira começou com céu claro, e a máxima prevista é de 33°C.

Na região sul, os termômetros devem registrar até 31°C em Dourados e Ponta Porã. Em outras cidades da região como Amambai, a máxima deve alcançar os 29°C. Iguatemi terá máxima de 30°C, enquanto Selvíria e Itaquiraí devem registrar 31°C e 29°C, respectivamente.

No leste do Estado, o calor também será intenso. Em Anaurilândia a máxima prevista é de 30ºC, Três Lagoas, Aparecida do Taboado e Guia Lopes da Laguna, as temperaturas podem chegar a 32°C. A região pantaneira será uma das mais quentes nesta segunda-feira. Em Corumbá, a máxima prevista é de 35°C, mesma temperatura esperada para Porto Murtinho e Aquidauana. Em Miranda e Ladário, os termômetros devem marcar até 34°C.

Com o calor predominando em todo o Estado e sem previsão de chuva, o clima seco exige atenção redobrada com hidratação e proteção solar. A semana promete ser marcada por temperaturas elevadas, reforçando a necessidade de cuidados específicos, principalmente entre grupos mais vulneráveis, como crianças e idosos.

Com informações do Inmet

