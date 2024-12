Quadrilha presa em Dourados usava tecnologia avançada para furtar caminhonetes

O delegado Erasmo Cubas, do SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil, detalhou neste sábado (14) a operação que resultou no desmantelamento de uma quadrilha especializada em furtos de caminhonetes, com atuação em Dourados e Campo Grande.

Três homens, de 43, 28 e 35 anos, foram presos durante a ação. Todos são moradores de Rondonópolis (MT) e vieram a Dourados com o objetivo específico de furtar veículos. O grupo se hospedou em diferentes locais da cidade para dificultar o rastreamento.

Segundo o delegado Cubas, os criminosos utilizavam equipamentos e softwares avançados para destrancar e dar partida nos veículos. Ele acredita que a quadrilha está ligada a uma organização criminosa que já atuou anteriormente na região, usando o mesmo modus operandi.

“Esse é um tipo de criminoso que o estado acaba ‘importando’, devido à proximidade com a fronteira. Normalmente, os veículos furtados são vendidos no Paraguai ou trocados por grandes quantidades de maconha”, afirmou.

A investigação aponta que o plano da quadrilha era furtar pelo menos mais três veículos em Dourados antes de deixar a cidade.

Operação e prisão

A ação policial começou após o furto de uma caminhonete em Campo Grande, monitorada pelo SIG e pela PRF (Polícia Rodoviária Federal). O veículo suspeito foi seguido até Dourados, onde o grupo passou a ser vigiado de perto.

Na madrugada de sexta-feira (13), os criminosos se reuniram para realizar mais um furto, mas foram surpreendidos pela polícia. Durante a operação, um dos veículos utilizados pela quadrilha furou um bloqueio policial, sendo abandonado em uma área de mata conhecida como “retomada”. O motorista fugiu a pé, mas acabou capturado com o auxílio de um helicóptero do grupamento aéreo da PM. Os outros dois integrantes foram presos no local.

O grupo é suspeito de furtar uma Hilux e uma SW4 em Dourados, além de uma caminhonete em Campo Grande, que foi recuperada pelo BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais). Um Voyage era usado como veículo de apoio durante as ações criminosas.

O delegado Cubas destacou a eficiência do trabalho integrado entre as forças de segurança. “O trabalho de inteligência foi crucial para conseguirmos frustrar as ações do grupo e evitar que mais veículos fossem furtados e levados para fora do país.”

Por Dourados News

