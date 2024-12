Homem é assassinado ao defender amiga de ataque a faca em Campo Grande

Douglas Henrique dos Santos, de 33 anos, foi morto na noite de domingo (15) ao tentar defender uma amiga que estava sendo esfaqueada pelo ex-companheiro, em um bar localizado na Avenida Cafezais, no Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande.

Conforme o registro policial, o suspeito, Claudinei Fernandes, de 45 anos, foi preso e confessou o crime. Ele afirmou que mantinha um relacionamento com a mulher, de 31 anos, com quem teve dois filhos, mas o casal estava separado há um mês. Na noite do ocorrido, Claudinei foi até o bar onde a ex-companheira estava e iniciou uma discussão com ela.

Durante a briga, Claudinei agarrou a mulher pelos braços e a afastou da multidão. Em seguida, ele desferiu uma facada na região do abdômen da vítima. Douglas Henrique, que acompanhava a mulher, tentou intervir e entrou em luta corporal com Claudinei, mas acabou sendo atingido por uma facada no peito.

Ainda de acordo com a polícia, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas Douglas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A mulher ferida foi levada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Universitário, onde recebeu atendimento. Segundo relato da vítima à polícia, ela só não morreu devido à intervenção de Douglas.

Claudinei Fernandes foi contido por testemunhas e preso pela Polícia Militar. Ele está detido na delegacia, à disposição da Justiça. O caso segue em investigação pelas autoridades competentes.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais