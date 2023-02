Homem é morto a facadas em São Gabriel do Oeste

Homem identificado como Daniel Cabral Cristaldo, foi morto a facadas na manhã desta terça-feira (14) em uma casa na Rua Anhumas, bairro Jardim Gramado, em São Gabriel do Oeste, a 128 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do site Idest, a vítima e o autor entraram na residência discutindo, e o autor desferiu uma facada no tórax da vítima antes de fugir.

A equipe do Corpo de Bombeiros foi chamada, mas Cristaldo não apresentava sinais vitais. A Polícia Militar e Civil estiveram no local, que foi isolado, aguardando a chegada da perícia técnica.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.