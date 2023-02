Após homicídio, Deputados exigem mais segurança nos Procons de MS

Os deputados estaduais discutiram durante sessão da Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) de hoje (14), o crime de homicídio que chocou a todos ocorrido no Procon-MS ontem (13), quando um homem deu três tiros em um empresário da Capital. Pedro Pedrossian Neto (PSD), apresentou um projeto de Lei que exige mais segurança nos órgãos.

Na ocasião, Pedrossian Neto trouxe o tema ao plenário e falou parte do projeto. “Fiquei surpreso ao verificar que um local como PROCON, porque é um local que há conflitos e não há nenhum tipo de segurança especial para proteger o servidor público, e por isto estou apresentando um projeto simples que pede que seja proibido entrar armado no local. Vedada a entrada das pessoas dos Procons municipais e do Estado portando arma de fogo, ou arma branca, vedação aplica.se ao público externo e interno tirando os seguranças do local e implementar medidas necessárias como aparelhos de detecção de metais. Estamos consternados que vitimou uma pessoa querida para muitos e diante disso acho oportuno que o parlamento fale sobre o tema”, Pedro Pedrossian Neto.

A deputada Mara Caseiro (PSDB), também pediu providências para que a segurança reforçada e tenha detector de metais.

O crime aconteceu devido uma dívida no valor de R$630 reais, o policial aposentado que devia ao empresário, deu três tiros na vítima, que morreu no local.

A Secretária da Sead (Secretaria de Assistência Social do Estado), Patrícia Cozollino, esteve ontem no local do crime e falou sobre as medidas que serão adotadas. “Virá uma pessoa de Brasília que será a secretária executiva do Procon, essa lei foi aprovada final ano passado e trocou-se a figura do superintendente. Também vamos à triagem de pessoas que vem a conciliação e checar se houve ou não uma falha de segurança, estamos em processo de levantamentos, como em todos os órgãos o policiamento é patrimonial”, disse.

Com informação da repórter Lethycia Anjos.

