Mega apreensão de maconha leva à desarticulação de organização criminosa

Na manhã desta terça-feira (14), a Polícia Federal deflagrou a Operação Hidra de Lerna, em combate ao crime organizado e tráfico internacional de drogas. As investigações foram iniciadas no ano de 2020, após prisão em flagrante de um motorista de caminhão que transportava 28 toneladas de maconha, sendo considerada, uma das maiores apreensões já realizadas no País.

O entorpecente tinha origem no Paraguai e possuíam como destino, o Estado do Rio Grande do Sul. Durante os trabalhos investigativos foram realizadas diversas diligências visando descortinar e desarticular a organização criminosa responsável pelo transporte, que culminaram na operação deflagrada na data de hoje.

Foram cumpridos 06 (seis) mandados de busca e apreensão, nas cidades de Ponta Porã/MS, Dourados/MS e Campo Grande/MS e 02 (dois) mandados de prisão temporária. Houve, também, a indisponibilidade de veículos, imóveis e contas bancárias de 09 pessoas físicas e jurídicas, além de 08 medidas cautelares diversas da prisão.

Os criminosos poderão responder pelo crime de tráfico internacional de drogas, associação e financiamento ao tráfico, além de organização criminosa.

O nome da operação remete à mitologia grega. Era um monstro, filho de Tifão e Equidna, que habitava um pântano junto ao lago de Lerna, na Argólida, hoje o que equivaleria à costa leste da região do Peloponeso.